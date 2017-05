Secure Goffin overklast Franse veteraan en stoot probleemloos door

Thomas Lissens

Roland Garros David Goffin (ATP 11) heeft in de eerste ronde op Roland Garros geen problemen gekend met Paul-Henri Mathieu (ATP 119). De 26- jarige Luikenaar bevestigde zijn goede vorm van de voorbije weken en haalde het op baan 1 in drie korte sets (2-6, 2-6 en 2-6) van de 35-jarige Franse veteraan. De volgende tegenstander van Goffin wordt de Oekraïner Sergiy Stakhovsky (ATP 123), een haalbare kaart.

© photo news. Goffin kreeg met Paul-Henri Mathieu een door de wol geverfde én hyperambitieuze opponent voorgeschoteld. De 35-jarige Franse veteraan, die al drie kwalificatieronden moest overleven om het hoofdtoernooi te kunnen spelen, trad voor het laatst aan op 'zijn' Roland Garros. Een oude krijger met overlevingsdrang, Goffin was maar beter op zijn hoede.



Dat bleek ook in het openingsspelletje. Mathieu kreeg lijn in zijn stevige service, terwijl Goffin aanvankelijk iets te veel schoonheidsfoutjes maakte. Maar de Luikenaar groeide in de partij en toonde al snel waarom hij als een van de outsiders wordt beschouwd in Parijs. Goffin was secuur in de rally's, liet de Fransman de fouten maken én bovendien draaide de service van onze landgenoot prima. 'La Goff' gunde de oude Franse krijger nog een spelletje en stoomde dan door naar 2-6-setwinst. Lees ook Titelverdedigster Muguruza zet ex-laureate Schiavone opzij

Goffin stoomt door, Mathieu roept kinesist op de baan Goffin ging voort op zijn elan en in de tweede set veegde hij bij momenten de vloer aan met de Franse krachtpatser. De Luikenaar ging meteen door de opslag van Mathieu en die break bevestigde hij ook door uit te lopen tot 0-2. In het begin van de tweede set zat Goffin al aan negen aces, de talrijk opgedaagde Belgische fans in de tribunes zagen het graag gebeuren.



Ook in Parijs is het warm en daardoor stuitten de ballen hoog op. Mathieu had het daar moeilijk mee, maar de Fransman paste zich steeds meer aan en hij kreeg ook meer lijn in zijn forehand. Goffin kreeg enkele winners om zijn oren, al panikeerde onze landgenoot niet. Met wat moeite kon gij zijn break voorsprong behouden en dat was een mentale opdoffer voor Mathieu. De Fransman moest bovendien de kinesist op de baan roepen en daar profiteerde Goffin handig van. Ook de tweede set haalde de Luikenaar uiteindelijk eenvoudig binnen: 2-6. Mathieu deed een beroep op de diensten van de kinesist. © kos. Elise Mertens found her mojo back in third set: 3-1 up vs Gavrilova. @David__Goffin vs PH Mathieu 6-2, 6-2. #RG17 — Dewulf Filip (@GraveyardFilip) 29 mei 2017