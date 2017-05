LIVE: secure Goffin haalt eerste set probleemloos binnen tegen Franse veteraan

Door: redactie

29/05/17 - 14u20

© belga.

Roland Garros David Goffin (ATP 11) neemt het vandaag in de eerste ronde van Roland Garros op tegen de Fransman Paul-Henri Mathieu. Komt de 26-jarige Luikenaar in de problemen tegen de Franse veteraan? Volg de wedstrijd hier met tekstupdates na elke set.

Goffin krijgt met Paul-Henri Mathieu een door de wol geverfde én hyperambitieuze opponent voorgeschoteld. De 35-jarige Franse veteraan, die al drie kwalificatieronden moest overleven om het hoofdtoernooi te kunnen spelen, treedt mogelijk voor het laatst aan op 'zijn' Roland Garros. Een oude krijger met overlevingsdrang, Goffin was maar beter op zijn hoede.



Dat bleek ook in het openingsspelletje. Mathieu kreeg lijn in zijn stevige services, terwijl Goffin aanvankelijk iets te veel schoonheidsfoutjes maakte. Maar de Luikenaar groeide in de partij en toonde al snel waarom hij als een van de outsiders wordt beschouwd in Parijs. Goffin was secuur in de rally's, liet de Fransman de fouten maken én bovendien draaide de service van onze landgenoot prima. 'La Goff' gunde de oude Franse krijger nog een spelletje en stoomde dan door naar 2-6-setwinst. Komt hij nog in de problemen?