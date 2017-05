Elise Mertens wint van Gavrilova op Roland Garros na felbevochten strijd

Eline Van Der Meulen

29/05/17 - 15u47

© belga.

Roland Garros Onze landgenote en hoogst gerangschikte tennisvrouw Elise Mertens (ATP 60) heeft in Parijs haar eerste zege ooit op een grandslamtoernooi geboekt. Mertens knokte zich na een felbevochten driesetter knap voorbij Daria Gavrilova, toch de nummer 24 van de wereld. In de tweede ronde wacht Mertens nu een clash met de 25-jarige Nederlandse Richèl Hoogenkamp, eerder vandaag te sterk voor Jelena Jankovic.

De wedstrijd op baan 3 was nochtans niet zo goed begonnen voor Mertens, die meteen haar service moest inleveren. Onze landgenote kwam er ook in de volgende spelletjes niet aan te pas en moest terug haar opslag laten aan de Australische van Russische origine. Mertens kon gelukkig reageren en Gavrilova liet de kans liggen om de eerste set binnen te halen bij een 4-5-stand. Ze moest haar opslag inleveren en Mertens zette de bordjes zo terug in evenwicht: 5-5. De 6-6 volgde en zo moest de beslissing vallen in de tiebreak. Die ging uiteindelijk naar onze landgenote.

In set twee kregen de toeschouwers aanvankelijk hetzelfde beeld te zien als in set één: Mertens moest al meteen haar opslag inleveren en kwam opnieuw op achterstand te staan. Gavrilova liet onze landgenote, die soms wat onder de indruk leek van de omstandigheden, alle hoeken van baan 3 zien en al na 28 minuten stond er een 1-6 voor de Australische op het scorebord.

Mertens klaart de klus in set 3

De beslissing moest vallen in de derde set en daarin kon Mertens, in tegenstelling tot in de eerste twee sets, deze keer wél haar service behouden. Ze kon bovendien ook door de opslag van de Australische gaan en klom zo op 3-1.



Gavrilova kon echter op haar beurt door de opslag van Mertens gaan: 3-3. Ook daarna snoepten beide dames elkaars opslagspelletje af, maar bij 5-4 kon Mertens haar opslag wél behouden en toen ze vervolgens opnieuw door de service van Gavrilova ging, was de buit binnen. Voor Mertens was het meteen haar eerste zege ooit op een grandslamtoernooi en daar wordt ze in de volgende ronde voor beloond met een Belgisch-Nederlandse clash tegen Richèl Hoogenkamp.