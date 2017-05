Elise Mertens wint van Gavrilova na felbevochten strijd

Eline Van Der Meulen

29/05/17 - 15u47

© belga.

Roland Garros Onze landgenote en hoogst gerangschikte tennisvrouw Elise Mertens (ATP 60) heeft in Parijs haar eerste zege ooit op een grandslamtoernooi geboekt. Mertens knokte zich na een felbevochten driesetter knap voorbij Daria Gavrilova, toch de nummer 24 van de wereld. In de tweede ronde wacht Mertens nu een clash met de 25-jarige Nederlandse Richèl Hoogenkamp, eerder vandaag te sterk voor Jelena Jankovic.

De beslissing moest vallen in de derde set en daarin kon Mertens, in tegenstelling tot in de eerste twee sets, deze keer wél haar service behouden. Ze kon bovendien ook door de opslag van de Australische gaan en klom zo op 3-1. Gavrilova kon echter op haar beurt door de opslag van Mertens gaan: 3-3. Ook daarna snoepten beide dames elkaars opslagspelletje af, maar bij 5-4 kon Mertens haar opslag wél behouden en toen ze vervolgens opnieuw door de service van Gavrilova ging, was de buit binnen. Voor Mertens was het meteen haar eerste zege ooit op een grandslamtoernooi en daar wordt ze in de volgende ronde voor beloond met een Belgisch-Nederlandse clash tegen Richèl Hoogenkamp. De 25-jarige Nederlandse versloeg Jelena Jankovic in twee sets bij haar debuut op Roland Garros.

"Mooiste overwinning van carrière"

Elise Mertens won zo haar eerste wedstrijd op een Grand Slam. "Daarom is het waarschijnlijk wel de mooiste zege in mijn carrière tot nu toe", stelde de 21-jarige Limburgse. In de eerste ronde van Roland-Garros versloeg ze de Australische Daria Gavrilova (WTA-24) met 7-6 (7/4), 1-6 en 6-4.



"Ik heb er geen woorden voor, het is ongelooflijk", reageerde Mertens. "Ik had dit niet durven dromen. Drie weken terug verloor ik immers nog een match tegen Gavrilova (6-2, 6-1 in Rabat). Maar hier voelde ik me echt goed. Ik heb alles gegeven en speelde mijn beste tennis."



"In de tweede set speelde zij heel goed, maar ik heb de batterijen weer kunnen opladen. Ik heb geprobeerd mijn eerste opslag beter te gebruiken en ben agressiever gaan spelen. Bij een 3-4 achterstand in de derde set ben ik nog meer in het offensief gegaan en dat heeft geloond. Ik ben heel gelukkig nu."



Woensdag staat Mertens tegenover Richel Hogenkamp (WTA-105). Die Nederlandse kwalificatiespeler schakelde de Servische Jelena Jankovic (WTA-63), een voormalige nummer een van de wereld, met 6-2 en 7-5 uit. "Ik ken haar niet heel goed. Het wordt afwachten", zegt Mertens. "Ik heb geen idee wat ik ervan moet verwachten. Ze heeft de kwalificaties overleefd en zal dus sowieso wel in vorm zijn. Voor mij maakt het niet uit hoe hoog de ranking van mijn tegenstandster is. Vandaag was voor mij een mijlpaal, maar uiteraard zal ik in mijn volgende wedstrijden net zo goed tot het uiterste gaan."