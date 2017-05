Eerste Belg sneuvelt in Parijs: Darcis kansloos onderuit tegen Canadese opslagbeul Raonic

Thomas Lissens

29/05/17 - 12u42

© belga.

Roland Garros Steve Darcis (ATP 38) mag als eerste Belg zijn koffers pakken in Parijs. De 33-jarige Waal was in de eerste ronde van Roland Garros niet opgewassen tegen Milos Raonic (ATP 6). Het 26-jarige Canadese opslagkanon haalde het relatief eenvoudig in drie sets: 6-3, 6-4 en 6-2. Met David Goffin, Elise Mertens, Arthur De Greef en Kirsten Flipkens komen er vandaag nog vier Belgen in actie op het gravel in de Franse hoofdstad.