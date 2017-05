Kvitova keert door de grote poort terug: in december neergestoken Tsjechische wint eerste match in Parijs

Door: redactie

28/05/17 - 12u24

© ap.

Roland Garros Petra Kvitova heeft het in de eerste ronde van Roland Garros in twee sets (3-6, 2-6) gehaald tegen de Amerikaanse Julia Boserup. De 27-jarige Kvitova speelde haar eerste duel nadat ze in december werd neergestoken door een stel inbrekers.