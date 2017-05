Wickmayer: "Helemaal niets te verliezen op Roland Garros"

XC

27/05/17 - 20u57 Bron: Belga

© belga.

Yanina Wickmayer (WTA 71) begint komende week in Parijs aan haar tiende Roland-Garros. 'Wicky', 27 ondertussen, ontmoet in de eerste ronde de zeven jaar jongere Russische Daria Kasatkina (WTA 27), die begin april in Charleston een eerste WTA-titel toevoegde aan haar palmares. Het wordt de eerste ontmoeting tussen beide speelsters.

"Het is geen makkelijke loting geworden", legde Wickmayer uit. "Kasatkina is zeer sterk op gravel. Maar ik speel hier zonder druk. Na mijn polsblessure heb ik nog niet veel wedstrijdritme. Dat vind je nu eenmaal niet terug in twee weken. De hinder aan de pols is ondertussen wel volledig verdwenen."



Roland Garros is het enige Grand Slam-toernooi, waar Wickmayer er nog niet in slaagde de achtste finales te bereiken. Gravel is dan ook niet haar favoriete ondergrond. Toch is een verrassing niet helemaal uitgesloten. Vorig jaar behaalde ze in Parijs de derde ronde, na winst tegen de Russische Ekaterina Makarova. In die derde ronde was de Spaanse Garbine Muguruza, de latere laureate, te sterk. En vandaag, tijdens een exhibitieset op de Children's Day, versloeg ze thuisspeelster Française Kristina Mladenovic (WTA 14), finaliste in Stuttgart en Madrid, nog met 7-6.



"Ik heb helemaal niets te verliezen", ging Wickmayer verder. "Kasatkina is het reekshoofd. Zoals gewoonlijk ga ik vechten voor ieder punt en dan zien we wel wat er gebeurt."