Goffin ondanks pijn aan adductoren "vol vertrouwen voor Roland Garros", Van Uytvanck en Zanevska treden aan in kwalificaties

Bewerkt door: PL

22/05/17 - 17u11 Bron: Belga

© photo news.

David Goffin (ATP 11) reist dinsdag af naar Parijs om er te trainen voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. De Luikenaar strandde vorige donderdag in de achtste finales van het Masters 1.000 toernooi in Rome, waar hij last had van de adductoren. Medische testen toonden echter geen problemen aan, hij is vol vertrouwen over zijn fysieke paraatheid.

"Na de eerste training dinsdag zal ik meer weten, maar ik ben vol vertrouwen", zei Goffin in Antwerpen in de marge van de presentatie van de tweede editie van de European Open, het enige ATP-toernooi in België dat van 15 tot 22 oktober plaatsvindt. "Het is sowieso het doel om de tweede week te halen in Parijs. Daarnaast hangt het af van veel factoren, maar het is natuurlijk de ambitie om zover mogelijk te geraken."



Goffin werd in Rome in de achtste finales uitgeschakeld door de Kroaat Marin Cilic (6-3, 6-4). Tijdens de wedstrijd liet Goffin twee keer de kiné op het terrein roepen omdat hij last had van de linkerdij. Na de wedstrijd gaf hij toe dat hij aan opgeven had gedacht om Roland Garros niet in gevaar te brengen.