LIVE: Nadal gaat door de opslag van Federer, is dit de beslissing? (6-4 3-6 6-1 3-6 2-3)

Door: redactie

29/01/17 - 12u00

© afp.

Net geen vijf uur had Rafael Nadal gisteren nodig om met 6-3, 5-7, 7-6, 6-7, 6-4 een geniale Grigor Dimitrov van zich af te schudden en zo voor een historische finale tegen Roger Federer te zorgen op de Australian Open. Op dit moment staan beide tenoren voor de 35ste keer tegenover elkaar (23-11 in het voordeel van Nadal). Triomfeert Federer voor de vijfe keer in Melbourne of pakt 'Rafa' zijn tweede eindzege? U hoeft hieronder niets van de partij te missen via onze livescore.

LIVESCORE: Federer - Nadal: 6-4 3-6 6-1 3-6 2-3

© ap. © afp.

Het was Federer die het best uit de startblokken schoot met een quasi perfecte eerste set. De Zwitserse nummer 17 van de wereld was bijzonder gretig en hield zijn foutenlast goed onder controle. Nadal geraakte moeilijk uit de ontknelling en een break in het zevende spelletje volstond uiteindelijk voor setwinst, 6-4.



In het tweede bedrijf draaide 'Rafa' de rollen om. De Spanjaard maakte nauwelijks nog een foutje en bleef de ballen diep terugbrengen. Terwijl de forehand van Federer het meermaals liet afweten. De Zwitser, die liefst 15 ongedwongen fouten liet optekenen, kon één break nog wel ongedaan maken, maar een tweede was er te veel aan, 3-6 en alles te herdoen in de Rod Laver Arena na 1 uur en 20 minuten.



Opnieuw een kentering van het spelbeeld in de derde set. Nadal kon drie breakkansen in het openingspelletje niet benutten en kreeg het deksel op de neus. Federer, die opnieuw meer winners produceerde (18 stuks in set drie), liep snel uit tot 3-0. De Zwitser overleefde vervolgens opnieuw drie breakkansen en was zelf bijzonder efficiënt (2 op 2). Een harde 6-1 was het verdict voor 'Rafa'.



Wie dacht dat Federer nu wel ging doorduwen, was eraan voor de moeite. Mede omdat de 30-jarige Nadal zijn beste tennis bovenhaalde. Nauwelijks op een foutje te betrappen (amper 3 stuks) sloeg hij in het vierde game een kloofje en ging het vervolgens in sneltempo naar 3-6 setwinst voor de Spanjaard. Een vijfde set moet dus de beslissing brengen in deze historische finale.