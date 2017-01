LIVE: Herboren Federer forceert break in derde set (6-4 3-6 3-0)

Door: redactie

29/01/17 - 10u30

Net geen vijf uur had Rafael Nadal gisteren nodig om met 6-3, 5-7, 7-6, 6-7, 6-4 een geniale Grigor Dimitrov van zich af te schudden en zo voor een historische finale tegen Roger Federer te zorgen op de Australian Open. Op dit moment staan beide tenoren voor de 35ste keer tegenover elkaar (23-11 in het voordeel van Nadal). Triomfeert Federer voor de vijfe keer in Melbourne of pakt 'Rafa' zijn tweede eindzege? U hoeft hieronder niets van de partij te missen via onze livescore.