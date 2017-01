Kontinen en Peers houden broers Bryan van eindzege in mannendubbel op Australian Open

Door: redactie

28/01/17 - 13u12

De Fin Henri Kontinen en de Australiër John Peers hebben zich op de Australian Open in Melbourne tot eindlaureaten in het dubbelspel bij de mannen gekroond.

De vierde reekshoofden rekenden in de finale in twee sets af met de als derde geplaatste Amerikaanse tweeling Bob en Mike Bryan, de setstanden waren tweemaal 7-5.



Voor Kontinen en Peers is het pas hun eerste grandslamzege samen. De 'Bryan Brothers', eerder al zesmaal eindlaureaat in Melbourne, grepen naast hun zeventiende eindwinst op een Grand Slam.