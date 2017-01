Serena Williams: "Venus inspireert me enorm en is de enige reden waarom ik wil winnen"

Door: redactie

Serena Williams (WTA 2) toonde zich bijzonder blij met haar 23e grandslamzege uit haar carrière. De 35-jarige Amerikaanse rekende in de finale van de Australian Open met tweemaal 6-4 af met haar één jaar oudere zus Venus (WTA 17), werd zo voor de zevende keer eindlaureate in Melbourne en wordt maandag ook opnieuw nummer één op de wereldranglijst.

Na afloop van de 'Sister Act' mocht Serena de Daphne Akhurst Memorial Cup in de lucht steken, de winnares had overigens niets dan lof voor haar oudere zus. "Ik wil Venus feliciteren, ze is een geweldig persoon. Ze inspireert me enorm en is de enige reden waarom ik wil winnen. Ik had mijn 23 grandslamzeges nooit zonder haar kunnen behalen", klonk het achteraf op de podiumceremonie. "Ik kan hier overigens nog wel even staan, vorig jaar heb ik dat immers moeten missen", lachte Williams, die in de finale van vorig jaar haar meerdere moest erkennen in Angelique Kerber.



Ook verliezend finaliste Venus Williams blonk van trots. "Serena, dat is mijn kleine zusje dames en heren. Jij was er altijd, ik ben enorm trots op je, je betekent zo veel voor me. Jouw zeges waren ook altijd mijn zeges. Altijd wanneer ik er niet was of niet kon zijn, stond jij er."