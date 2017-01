LIVE: Serena Williams serveert voor matchwinst (6-4 5-4)

Door: redactie

28/01/17 - 10u15

© getty.

Een legendarische ontmoeting tussen zusjes Serena Williams (35) en Venus Williams (36) in de finale van de Australian Open. Het is negentien jaar geleden dat ze voor het eerst tegenover elkaar stonden (hier in Melbourne), van 2009 (Wimbledon) dat ze nog eens een grandslameindstrijd tegen elkaar betwistten, en van twee jaar terug op de US Open dat ze hun 27ste onderlinge duel (het staat 16-11 voor Serena) uitvochten. U hoeft in onze livescore hieronder niets van de partij te missen.