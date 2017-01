Wat een slijtageslag! Nadal velt Goffin-killer Dimitrov na vijf uur tennis en maakt zich op voor historische clash met Federer

Steven Gijbels

27/01/17 - 14u44

© afp.

Melbourne Park popelt van ongeduld. De Australian Open krijgt zondagochtend - na de exit van Novak Djokovic en Andy Murray - dan toch nog een gedroomde finale tussen Roger Federer en Rafael Nadal (editie 35!). De Spaanse nummer negen van de wereld versloeg Goffin-killer Grigor Dimitrov (ATP 15) na een slijtageslag die bijna vijf uur duurde. Setstanden: 6-3 5-7 7-6 (7/5) 6-7 (4/7) 6-4.

© getty.

Dimitrov, die in de kwartfinales onze landgenoot Goffin naar huis stuurde, verloor in 2017 nog geen enkele partij. De 25-jarige Bulgaar schreef het voorbereidingstoernooi van Brisbane op zijn naam na onder meer fraaie zeges tegen Milos Raonic, Kei Nishikori en Dominic Thiem. Ook in Melbourne maakte hij de voorbije dagen indruk. Nadal, die enkel in zijn derderondematch tegen Alexander Zverev tot het gaatje moest gaan, was dus gewaarschuwd en schoot scherk uit de startblokken. De Spanjaard serveerde uitstekend en was amper op een foutje te betrappen. Na 36 minuten had hij de eerste set al op zak, 6-3.



Spanning troef

'Rafa' kon zijn niveau echter niet aanhouden en sloeg alsmaar meer ongedwongen fouten. Beide heren leverden hun opslag aan de lopende band in. De vijfde break bij een 5-6 achterstand kostte Nadal de tweede set, want de vijfde setbal was de goede, 5-7. Ook in het derde bedrijf hielden Nadal en Dimitrov elkaar in evenwicht. De Spanjaard ging in het vijfde spelletje wel door de opslag van Dimitrov, maar die reageerde meteen met een rebreak. Uiteindelijk moest een tiebreak voor de beslissing zorgen en daarin was de nummer negen van de wereld net een tikkeltje koelbloediger, 7-6 (7/5).