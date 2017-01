Safarova en Mattek-Sands pakken dubbeltitel bij de vrouwen

Door: redactie

Lucie Safarova en Bethanie Mattek-Sands hebben op de Australian Open de eindwinst in het dubbelspel bij de vrouwen op zak gestoken.

De als tweede geplaatste Tsjechisch-Amerikaanse tandem was in een spannende finale te sterk voor de twaalfde reekshoofden, de Tsjechische Andrea Hlavackova en de Chinese Shuai Peng. Na 2u14 stonden de 6-7 (7/4), 6-3 en 6-3 setstanden op de tabellen.



Safarova en Mattek-Sands zijn de voorbije jaren een erg succesvol dubbelduo. Zo wonnen ze in 2015 de Australian Open en Roland Garros, vorig jaar waren ze nog de beste op de US Open.