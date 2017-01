Waarom Goffin (stiekem) hoopt dat Nadal de Australian Open wint

Door: redactie

David Goffin heeft er een uitstekende Australian Open opzitten. De 26-jarige Luikenaar moest uiteindelijk pas in de kwartfinales het hoofd buigen voor de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 15). Door zijn prima prestatie staat 'La Goff' voor het eerst in zijn carrière - maar wel nog virtueel - in de top tien. Virtueel want of 'La Goff' maandag effectief op plekje tien prijkt, hangt af van Rafael Nadal (ATP 9). Enkel en alleen als de Spanjaard in Melbourne triomfeert, heeft onze landgenoot eindelijk zijn felbegeerde top tien plek beet. Dan moet 'Rafa' dus eerst zien af te rekenen met Goffin-killer Dimitrov en moet hij zondagochtend ook de scalp van Roger Federer (ATP 17) pakken.



Als Nadal vandaag immers verliest van Dimitrov dan springt de 25-jarige Bulgaar automatisch over Goffin naar de tiende plaats. Als de Spaanse nummer 9 van de wereld wel de finale haalt, maar vervolgens botst op Federer dan wipt de Zwitserse klasbak uiteindelijk nog over onze landgenoot naar de tiende stek. Dat zou bijzonder jammer zijn, al lijkt niemand te twijfelen dat de beste Belgische tennisser vroeg of laat hoe dan ook de deur van de top tien opent.