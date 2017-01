Federer knokt zich voorbij landgenoot Wawrinka voor 28e grandslamfinale

Door: redactie

26/01/17 - 12u41

Roger Federer heeft zich geplaatst voor de finale van de Australian Open. De Zwitser had vijf sets nodig om zich van Stan Wawrinka (ATP 4) te ontdoen. Het werd 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 en 6-3. De match duurde iets langer dan drie uur.

35 - @rogerfederer (35 ans & 5 mois) devient le plus vieux finaliste en Grand Chelem depuis Ken Rosewall à l'US Open en 1974. Légende. — OptaJean (@OptaJean) Thu Jan 26 00:00:00 MET 2017 Roger Federer reaches final and will become 2nd player to play 100th match at one #grandslam. Jimmy Connors 115 at US Open, 102 at Wimbledon — Gracenote Olympic (@GracenoteGold)

Federer begon dominant aan de wedstrijd en won de eerste en tweede set zonder al te veel moeite. Bij het begin van de derde set verliet Wawrinka even het terrein met zijn kinesist en bij zijn terugkeer had 'Stan the Man' een tape rond de knie. Daarna nam Wawrinka meteen de overhand.



Tussen de vierde en de beslissende vijfde set was het Federer zijn beurt om een medisch probleem te laten behandelen. De wedstrijd kantelde opnieuw en deze keer in het voordeel van Federer. In de zesde game ging de 'FedExpress' vervolgens door de opslag van zijn rivaal en hij legde de partij zo in een beslissende plooi. Wawrinka hielp zijn landgenoot daarna zelfs nog een handje met een dubbele fout.



Roger Federer won de Australian Open al vier keer: in 2004, 2006, 2007 en 2010. In 2009 verloor hij de finale. Met ook nog 1x Roland Garros, 7x Wimbledon en 5x US Open staat zijn teller op zeventien grandslamzeges, een absoluut record. Voor de Zwitserse legende (het zeventiende reekshoofd) wordt het zondag zijn 28e grandslamfinale, de eerste sinds de US Open 2015.



Federers tegenstander in de finale wordt de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 9) of de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 15), die David Goffin (ATP 11) uit de halve finale hield. Nadal en Dimitrov spelen morgen (9u30 Belgische tijd) tegen elkaar om het tweede finaleticket.