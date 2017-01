Venus Williams voor het eerst sinds 2003 in finale Australian Open

Door: redactie

26/01/17 - 06u50

Venus Williams staat voor het eerst sinds 2003 weer in de finale van de Australian Open. De 36-jarige Amerikaanse was in de halve eindstrijd in drie sets te sterk voor haar landgenote Coco Vandeweghe. Ze won de partij met 6-7 (3) 6-2 6-3.