McEnroe niet mals voor Goffin: "Zo'n gebrek aan energie, ik snap dat écht niet"

Geen David Goffin in de halve finales van de Australian Open. De 26-jarige Luikenaar verloor in de Rod Laver Arena in drie sets (6-3, 6-2 en 6-4) van de Bulgaar Grigor Dimitrov en mocht inrukken. Zevenvoudig grandslamwinnaar John McEnroe (57) spaarde de kritiek niet voor onze landgenoot. "Hij speelde zo slap als een pannenkoek", sakkerde de analist bij Eurosport.

De affiche tussen Goffin en Dimitrov oogde nochtans veelbelovend, maar kwam nooit helemaal los. Goffin sloeg 41 'unforced errors' en ook zijn eerste opslag draaide met een percentage van 47 procent vierkant. "Op die manier zal Goffin niet veel kwartfinales winnen op een grandslamtoernooi", gooide 'Big Mac' door de ether. "Hij speelde zo slap als een pannenkoek. Zo'n gebrek aan energie, dat begrijp ik écht niet. Goffin zou een voorbeeld moeten nemen aan Rafael Nadal die voor elk punt knokt alsof zijn leven ervan afhangt."



Ondanks zijn uitschakeling in de kwartfinale van de Australian Open behoudt Goffin een mooie kans om maandag voor het eerst in de top tien van de wereld te staan. Alleen Dimitrov, van wie hij dus verloor, en Roger Federer kunnen nog stokken in de wielen steken. McEnroe waarschuwt echter. "Als hij in de top tien van de wereld wil staan, zal hij toch met een beetje meer energie moeten spelen om het publiek aan zijn kant te krijgen. Een positievere attitude op de baan zou helpen", aldus McEnroe, die Goffin vergeleek met de gepensioneerde Brit Tim Henman. "Een speler die de toeschouwers nooit op zijn hand kreeg."



Desondanks het strenge oordeel van McEnroe mag Goffin best terugblikken op een geslaagd toernooi. Hij stootte 'Down Under' voor het eerst door tot de kwartfinales.