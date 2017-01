Borlées moedigden Goffin aan: "David mag fier zijn op zichzelf"

Lander Verhoeven

25/01/17 - 11u24 Bron: Belga

© belga.

David Goffin kon vandaag in de tribunes van de Rod Laver Arena rekenen op bijzondere steun. De familie Borlée zakte immers naar de Australian Open in Melbourne af om voor hem te supporteren tijdens zijn kwartfinale tegen Grigor Dimitrov. "Op de Olympische Spelen is er een band gegroeid. En aangezien we momenteel op stage zijn in Gold Coast, hebben we ervan geprofiteerd om hem te zien spelen", legt Kevin Borlée uit.

De steun van de atleten mocht jammer genoeg niet baten. Goffin leed een duidelijke 6-3, 6-2 en 6-4 nederlaag.



De Borlées houden van tennis. Jacques, de vader, werkte als fysiektrainer in het milieu en begeleidde ook Christophe Rochus. Hij kent daarnaast Thierry Van Cleemput, de coach van Goffin. De kinderen speelden tijdens hun jeugdjaren tennis, Dylan zelfs vrij intensief tussen zijn 12e en 15e. "Federer is onze favoriete speler", klinkt het in koor.



Allemaal betreuren ze uiteraard de uitschakeling van Goffin. "Het is jammer voor David. Je zag dat hij er zin in had, maar het was niet vanzelfsprekend. Dimitrov heeft heel goed gespeeld", stelt Jonathan.



Jaloers op grand slams



"Hij schopte het al tot de kwartfinales. Dat is opmerkelijk. Hij is de nummer 11 van de wereld, wat betekent dat hij tot de beste spelers behoort", vult Kevin aan. "Of je zijn parcours kan vergelijken met een WK-finale voor ons? Ook wij zouden graag vier WK's op een jaar hebben", vervolgt hij lachend. "Wat hij heeft neergezet, is heel mooi. Hij weet dat hij nog vooruitgang moet boeken om een stap te zetten en daar gaat hij alles voor doen."



Het laatste woord is voor Dylan. "Dimitrov was heel sterk. David heeft getracht oplossingen te vinden, maar Dimitrov maakte maar weinig directe fouten. Dan kan het misgaan als je het zelf wil forceren. David heeft een heel mooi toernooi gespeeld. Hij mag fier zijn op zichzelf."