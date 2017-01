Venus Williams na veertien jaar nog eens in halve finale

Door: redactie

24/01/17 - 07u09 Bron: Belga

Venus Williams. © ap.

De Amerikaanse Venus Williams heeft zich vandaag geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. Ze versloeg de Russische Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 27) in twee sets: 6-4, 7-6 (7/3).

Het was geleden van 2003 dat de 36-jarige Williams (WTA 17) het nog schopte tot de halve finales in Melbourne. Ze verloor toen de finale tegen haar jongere zus Serena.



In haar halve finale neemt Williams het op tegen haar landgenote Coco Vandeweghe (WTA 35). Die stuurde de Spaanse Garbiñe Muguruza (WTA 7) naar huis in twee sets: 6-4 en 6-0.