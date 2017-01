Oud-winnaar Johansson: "Niemand speelt graag tegen Goffin"

Filip Dewulf

Vorig jaar was hij nog de adviseur van David Goffin, vijftien jaar geleden won hij zelf geheel onverwacht de Australian Open. Thomas Johansson weet waarover hij praat als hij zegt: "Goffin kan 'all the way' gaan."

Johansson doet mee aan het veteranentoernooi, maar houdt ook zijn vroegere pupil Goffin in het oog. "Ik heb een groot deel van zijn wedstrijd tegen Thiem gezien", zei de ex-nummer zeven van de wereld. "En ook al verwachtte ik dat David zou winnen - hij had dat in de kwartfinale van Roland Garros al moeten doen - toch was ik onder de indruk van zijn vechtlust en attitude."



Het toont aan dat Goffin aan het groeien is. "Hij is inderdaad maturiteit aan het kweken, op en naast de baan", wist Johansson. "Sommige spelers hebben nu eenmaal meer tijd nodig om tot volle wasdom te komen. Hij zal zich wellicht alsmaar comfortabeler voelen als hij in de achtste finale, kwartfinale of halve finale van grandslamtoernooien zal terechtkomen. Zijn halve finales op Indian Wells en Miami en zijn kwartfinale op Roland Garros vorig jaar hebben hem doen realiseren dat hij in dat stadium van die toernooien thuishoort. Hij is nu eenmaal een erg goede speler die in de top tien hoort te staan."



