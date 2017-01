Ook Nishikori kan FedExpress geen halt toeroepen: weg naar 5e titel Down Under helemaal open?

Thomas Lissens

Wie houdt Federer van de eindzege in Australië? © getty.

Roger Federer heeft opnieuw een lastige horde genomen op de Australian Open. De 35-jarige Zwitser nam het vandaag op tegen man in vorm Kei Nishikori, maar ook de Japanner kon de 'FedExpress' geen halt toeroepen. Federer haalde het in vijf sets (6-7, 6-4, 6-1, 4-6 en 6-3) en mag na de vroege exit van Novak Djokovic en Andy Murray misschien wel beginnen te dromen van zijn vijfde titel Down Under.

In de vorige ronde tegen Berdych pakte Federer bij momenten uit met buitenaards tennis, maar vandaag had hij het aanvankelijk niet onder de markt met loopwonder Nishikori. De Japanner etaleerde zijn bloedvorm en hij trok in de tiebreak aan het langste eind



Maar in de twee daaropvolgende sets stelde de Zwitserse stilist orde op zaken. Met 6-4 en 6-1 deed hij de wedstrijd helemaal kantelen en Federer kon de kwartfinale al ruiken. Maar Nishikori was niet van plan om zich zomaar naar de slachtbank te laten leiden. Hij haalde de vierde set binnen met 4-6 en de beslissing moest dus vallen in set 5.



'Don't Worry Be Happy'



Nishikori riep in dat laatste bedrijf al snel de kinesist op de baan en de Australische diskjockey vond er niets beter op dan 'Don't Worry Be Happy' door de luidsprekers van de Rod Laver Arena te laten galmen. Federer trok er zich niets van aan en hij profiteerde optimaal van de blessure van zijn rivaal. De Zwitser stoomde door naar 6-3-setwinst en mag het in de volgende ronde opnemen tegen Mischa Zverev, de Duitse boeman van Andy Murray.

