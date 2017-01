Oudste speelster Venus Williams bereikt kwartfinales op Australian Open

Bewerkt door: Glenn Bogaert

22/01/17 - 11u10 Bron: Belga

Bij de vrouwen plaatste Venus Williams (WTA 17) zich voor de negende keer in haar carrière voor de kwartfinales in Melbourne. In de achtste finales won ze vandaag zonder al te veel problemen in twee sets (6-3 en 7-5) van de Duitse Mona Barthel (WTA 181).