Nadal heeft vijf sets nodig tegen toptalent Zverev, stuntman Istomin blijft verbazen

Door: redactie

21/01/17 - 11u12 Bron: Belga

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 9) heeft zich geplaatst voor de achtste finales op de Australian Open.

De als negende geplaatste Nadal had in zijn derde ronde wel vijf sets nodig om af te rekenen met het Duitse toptalent Alexander Zverev (ATP 24): 4-6, 6-3, 6-7 (5/7), 6-3 en 6-2. In de strijd om een plaats in de kwartfinales neemt Nadal het op tegen de Fransman Gaël Monfils (ATP 6) of de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 33). Nadal won de Australian Open in zijn carrière drie keer, vorig jaar ging hij er in de eerste ronde al uit in Melbourne.



De Oezbeek Denis Istomin (ATP 117) blijft dan weer verbazen in Australië. Nadat hij eerder al titelverdediger Novak Djokovic (ATP 2) uit het toernooi kegelde, was het zaterdag in de derde ronde de beurt aan de Spanjaard Pablo Carreno (ATP 31): 6-4, 4-6, 6-4, 4-6 en 6-2. De dertigjarige Istomin staat zo voor de eerste keer in de achtste finales op de Australian Open. Hij nam al elf keer deel aan het toernooi in Melbourne. In de volgende ronde wacht de winnaar van de partij tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 15) en de Fransman Richard Gasquet (ATP 18).