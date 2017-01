Serena zonder setverlies naar achtste finales

Door: redactie

21/01/17

Australian Open Serena Williams (WTA 2) heeft zich vandaag geplaatst voor de achtste finales op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

De als tweede geplaatste Amerikaanse rekende in haar derde ronde in twee sets (6-1 en 6-3) af met haar landgenote Nicole Gibbs (WTA 92). De 35-jarige Williams, zesvoudig winnares op de Australian Open, moest dit jaar in Melbourne nog geen enkele set prijsgeven. Bij de laatste zestien wacht de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 16).



Cibulkova out

Voor de Slovaakse Dominika Cibulkova is het toernooi afgelopen. De nummer zes van de wereld in het vrouwentennis ging er zaterdag in de derde ronde in drie sets (6-2, 6-7 (3/7) en 6-3) uit tegen de Russin Ekaterina Makarova (WTA 34). De verliezende finaliste van 2014 was na haar zege op de Masters in Singapore een van de outsiders voor toernooiwinst in Melbourne. De 28-jarige Makarova speelt tegen de Britse Johanna Konta (WTA 9) voor een stek in de kwartfinales. Konta kegelde in de derde ronde met de Deense Caroline Wozniacki (WTA 20) de voormalige nummer een van de wereld in twee korte sets (6-3 en 6-1) uit het toernooi.