Buitenaardse Federer geeft nummer 10 van de wereld 90 minuten lang tennisles

Door: redactie

20/01/17 - 13u15

© ap.

Met een indrukwekkend optreden heeft Roger Federer zich bij de laatste zestien op de Australian Open geschaard. De viervoudige winnaar in Melbourne liet in de derde ronde geen spaander heel van Tomas Berdych: 6-2 6-4 6-4. De Tsjechische nummer 10 van de wereld kreeg 90 minuten lang tennisles van Federer. In de achtste finale neemt de 35-jarige Zwitser het op tegen de Japanner Kei Nishikori (ATP 5).