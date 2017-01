Goffin vannacht tegen opslagkanon Karlovic: "Ik zal als een doelman moeten spelen"

Door: redactie

Met Ivo Karlovic (ATP 21) krijgt David Goffin (ATP 11) vannacht een opslagkanon voorgeschoteld in de derde ronde van de Australian Open. De Luikenaar staat echter tien plaatsen hoger genoteerd op de ATP-ranking en kan volgens Karlovic nog stijgen op de ranglijst van het mannentennis. "Hij heeft alles in huis om in de top tien te staan", vertelde de 37-jarige Kroaat in Melbourne.

"Het verbaast me niets dat hij momenteel met een elfde stek al op een zucht van de top tien staat. Hij is een getalenteerde speler, heel compleet ook en zeer snel. Het wordt dus een moeilijke wedstrijd, maar ik weet dat ik hem in de problemen kan brengen. Voor mij is het al fantastisch om hier in de derde ronde te staan. Pas op 24-jarige leeftijd ben ik de top honderd van het mannentennis binnengekomen. Elke match die ik hier win, beleef ik als een eindzege op de Australian Open", lachte de Kroaat.



Met zijn 2m11 en 104 kilogram ziet Karlovic eruit als een kolos. Die kracht legt de Kroaat in zijn opslag en hij wordt dan ook beschouwd als de speler met de beste opslag in het mannencircuit. Karlovic is dan ook wereldrecordhouder wat betreft het aantal aces. In 598 wedstrijden lukte hij er liefst 11.614. "Ik heb daar dan ook veel op getraind toen ik jong was. Dagelijks sloeg ik 200 à 300 services en zo heb ik het geleerd. Ik keek op naar spelers als Goran Ivanisevic en Boris Becker. Voor het overige stel ik me tijdens de wedstrijden niet al te veel vragen bij mijn opslag. Als ik de bal goed raak, is het ace. Als dat niet het geval is, gaat de bal meestal buiten", besloot de Kroaat. Lees ook Kroatische reus Karlovic heeft zo zijn mening over onze beste (tennis)Belg: "Goffin loopt als een konijn"

