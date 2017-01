Elise Mertens: Wat ik hier beleefd heb, zal ik nooit vergeten"

Door: redactie

20/01/17 - 12u08 Bron: Belga

Met de uitschakeling in de tweede ronde van het dubbelspel aan de zijde van de Amerikaanse Louise Chirico kwam het avontuur van Elise Mertens in de Australian Open ten einde. De 21-jarige Leuvense heeft er na haar toernooizege in Hobart echter schitterende weken opzitten Down Under. "Wat ik hier beleefd heb, zal ik nooit vergeten", bekende Mertens na haar uitschakeling.

"Ik heb hier echt belangrijke stappen gezet in mijn carrière. Met Kirsten Flipkens heb ik nog wat getraind en daarnaast was er nog wat tijd over om de stad te verkennen", aldus Mertens. "Komende week speel ik mijn volgende toernooi in Sint-Petersburg. Daarna volgt de Fed Cup in Roemenië. Ik heb felicitaties ontvangen van Dominique Monami en het doet deugd om voor de eerste keer in de selectie te zitten."



Mertens en Chirico gingen in de tweede ronde in Melbourne in drie sets onderuit tegen de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni en de Duitse Andrea Petkovic: 6-0, 3-6 en 6-1 na 1 uur en 27 minuten op Court 13. "Zij waren echt te sterk voor ons. Vooral Lucic-Baroni, die de smaak te pakken heeft na haar zege in het enkelspel tegen Radwanska. We hebben ons best gedaan, maar het mocht niet zijn. Ik ben al blij dat ik hier mocht spelen. Ik heb twee goede wedstrijden achter de rug."