Teleurgestelde Darcis: "Uitstekende mogelijkheid laten liggen om achtste finales te halen"

20/01/17

Steve Darcis (ATP 71) moest zijn meerdere erkennen in de Italiaan Andreas Seppi (ATP 89) in zijn derde ronde op de Australian Open. De 32-jarige Luikenaar was teleurgesteld na zijn uitschakeling in vier sets in zijn eerste derde ronde ooit in Melbourne. "Ik besef maar al te goed dat dit een uitstekende mogelijkheid was om eens in die achtste finales te geraken", vertelde Darcis na afloop.