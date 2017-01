Murray vlot naar achtste finales, Wawrinka iets minder vlot en Kerber op schema bij vrouwen

Door: redactie

De Brit Andy Murray heeft zich vandaag vlot geplaatst voor de achtste finales van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Ook Stan Wawrinka plaatste zich, zij het iets minder vlot en bij de vrouwen zit ook nummer één Angelique Kerber op schema.

De nummer een van de wereld haalde het in de derde ronde in drie sets van de Amerikaan Sam Querrey (ATP 32): 6-4, 6-2 en opnieuw 6-4. Murray had bovendien geen last meer van zijn enkel, die hij eerder deze week had omgeslagen in zijn wedstrijd tegen de Rus Andrey Rublev. "In het begin van de wedstrijd voelde ik het wel nog, maar het verbeterde naargelang de wedstrijd vorderde", aldus Murray. In de achtste finales neemt de Schot het op tegen de Duitser Mischa Zverev (ATP 24). Na de uitschakeling van de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 2) is Murray de topfavoriet op het hardcourt in Melbourne. Hij speelde er al vijf keer de finale, maar kon nog nooit het grandslamtoernooi op zijn erelijst schrijven. Lees ook Derde ronde eindstation voor Steve Darcis

De Zwitser Stan Wawrinka (ATP 4) had heel wat meer moeite om voorbij de Serviër Viktor Troicki (ATP 35) te geraken. Uiteindelijk haalde Wawrinka het na vier sets in 3-6, 6-2, 6-2 en 7-6 (9/7). Bij de laatste zestien wacht de Italiaan Andreas Seppi, de nummer 89 van de wereld, die in de derde ronde in vier sets te sterk bleek voor onze landgenoot Steve Darcis (ATP 71). Wawrinka mikt in Melbourne op een tweede toernooizege, drie jaar geleden won hij het toernooi voor de eerste keer. Eind vorige zomer was hij de beste op het US Open. Deze Stan Wawrinka had het niet onder de markt met Viktor Troicki. © epa.