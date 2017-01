Sportzender ESPN fluit commentator terug na racistische (?) uitspraak over Venus Williams

Door: redactie

20/01/17 - 13u02 Bron: Belga

video De Amerikaanse televisiezender ESPN heeft vandaag een commentator berispt nadat hij Venus Williams op de Australian Open had vergeleken met een 'gorilla'. De zender kondigde aan de resterende opdrachten van de commentator in te trekken. De verslaggever, zelf een voormalig tennisser, verdedigt zich door te beweren dat hij het woord 'guerilla' bedoelde.

"Tijdens een uitzending van de Australian Open op ESPN3 heeft commentator Doug Adler te veel aandacht op zichzelf gevestigd door zijn woordkeuze", legt ESPN uit in een persbericht. "Hij biedt zijn excuses aan en we hebben zijn resterende opdrachten ingetrokken."



Woensdag tijdens de wedstrijd in de tweede ronde van de Australian Open tussen Venus Williams en de Zwitserse Stefanie Vögele liet Adler zich uiterst ongelukkig uit. "Vögele mist haar eerste opslag en Williams springt er meteen bovenop. We zien Venus als een gorilla (of guerilla, red) over het terrein lopen", liet Adler (zie Twitterbeeld rechts) zich ontvallen.



Adler blijft beweren dat hij 'guerilla' bedoelde, en niet 'gorilla'. "Aangezien de woorden 'gorilla' en 'guerilla' op dezelfde manier worden uitgesproken in het Engels, kan niet met zekerheid gezegd worden welk woord Adler bedoelde", bevestigt ESPN.