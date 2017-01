Steve Darcis blaast aftocht na felbevochten viersetter tegen Seppi

Door: redactie

20/01/17 - 07u39 Bron: Belga

© ap.

Steve Darcis (ATP 71) heeft de derde ronde van de Australian Open niet overleefd. De Belgische nummer twee moest in vier sets zijn meerdere erkennen in de Italiaan Andreas Seppi (ATP 89).

De setstanden waren 6-4, 4-6, 6-7 en 6-7. De wedstrijd duurde iets meer dan drie uur.



De 32-jarige Darcis was de voorbije dagen uitstekend op dreef in Melbourne. Eerst plaatste hij zich voor het eerst in zijn carrière voor de tweede ronde, dankzij een zege tegen de Australische thuisspeler Sam Groth (ATP 162). In de tweede ronde ging vervolgens de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 54) voor de bijl.



De Australian Open is het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.