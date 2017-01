Het opmerkelijke verhaal van Djokovic-killer Istomin: "Je zal misschien nooit meer kunnen tennissen"

Steven Gijbels

19/01/17 - 18u15

© photo news.

Novak Djokovic die in de tweede ronde van de Australian Open naar huis gestuurd werd door Denis Istomin, het was één van de grootste shocks in de tennisgeschiedenis. De 30-jarige Oezbeek, de nummer 117 van de wereld, klopte slechts één keer eerder een toptienspeler (Ferrer in 2012) en wist zich pas op het nippertje te plaatsen. Bovendien leek zijn carrière al op 14-jarige leeftijd ten einde na een zwaar auto-ongeluk. Als bij wonder (én met de steun van zijn coach en mama Klaudiya) geraakte Istomin er weer bovenop met het intussen gekende resultaat.

Even terug naar 2001, de amper 14-jarige Istomin die al sinds zijn vijfde een tennisracket in zijn handen heeft, komt terecht in een zwaar auto-ongeluk en breekt zijn been op meerdere plaatsen. Het verdict oogt bijzonder hard en dokters vrezen zelfs dat de Oezbeek mogelijk nooit meer kan tennissen. Drie maanden en 80 draadjes later mag Istomin uiteindelijk het ziekenhuis weer verlaten, al lijkt zijn tenniscarrière begraven voordat ze effectief begonnen is.



Mama Klaudiya

Met de steun van mama Klaudiya (vandaag nog altijd zijn coach) die haar zoon overtuigt om door te zetten, begint Istomin langzaamaan weer wat balletjes te kloppen en na een recuperatieperiode van twee jaar pikt hij de draad helemaal op. Als 19-jarige knaap maakt hij vervolgens in 2006 zijn grandslamdebuut op de Australian Open. Istomin verliest er in drie sets van niemand minder dan Roger Federer (6-2 6-3 6-2). Gestaag klimt hij op richting de top 100 en na enkele jaren van stilstand bereikt hij in 2012 zijn hoogste ATP-ranking, plaats 33. Het gevolg van zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi, de vierde ronde op Wimbledon (waar hij na een spannende vijfsetter de duimen moet leggen tegen de Rus Mikhael Youzhny). Istomin's winner on Gunneswaran's third match points looked to be in by just millimeters. pic.twitter.com/calfd234Gj — Graham (@juki_tennis) Sat Dec 03 00:00:00 MET 2016 © photo news.