Kroatische reus Karlovic heeft zo zijn mening over onze beste (tennis)Belg: "Goffin loopt als een konijn"

19/01/17

David Goffin (ATP 11) krijgt zaterdag in de achtste finales van de Australian Open de Kroatische reus Ivo Karlovic (ATP 21) tegenover zich. De 37-jarige veteraan, reekshoofd nummer twintig in Melbourne, pakte donderdag in de tweede ronde de scalp van de Australiër Andrew Whittington (ATP 194): 6-4, 6-4, 6-4.

Een ronde eerder had Karlovic nog meer dan vijf uur nodig gehad om zich van de Argentijn Horacio Zeballos (ATP 69) te ontdoen, het werd maar liefst 22-20 in de slotset. "Vandaag had in het begin van de partij wat last van zware benen, maar al snel begon ik beter te bewegen. Het geluid van de Australische fans gaf me ook de nodige energie. Daarna liep alles lekker, al besef ik wel dat het tegen Goffin moeilijker wordt. Hij is een heel goede speler, loopt als een konijn en retourneert uitstekend", stelde de Kroaat.



Opletten voor service

Het wordt de eerste onderlinge confrontatie op het ATP-circuit tussen de 26-jarige Luikenaar en het elf jaar oudere opslagkanon. Een week geleden kruisten beide spelers wel al de degens in de finale van de Kooyong Classic, een demonstratietoernooi ter voorbereiding op de Australian Open. In die finale, die door de regen tot een set werd herleid, haalde Belgiës beste tennisser het met 7-6 (7/2). "Dat duel duurde amper een set en bovendien regende het, het was dus niet echt een wedstrijd. Toch heb ik bepaalde zaken opgemerkt, die ik uiteraard voor mezelf houd. Ik weet dat ik sterke punten heb om de tegenstanders pijn te doen. David retourneert heel goed, maar als mijn opslag goed draait, kan niemand daar tegenop."