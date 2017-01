Flipkens en Errani geven forfait voor tweede ronde dubbelspel in Melbourne

Door: redactie

19/01/17 - 12u13 Bron: Belga

Flipkens' dubbelpartner Errani (l) is geblesseerd © belga.

Kirsten Flipkens en Sara Errani moeten forfait geven voor hun tweederondepartij in het dubbeltoernooi op de Australian Open.

De Belgisch-Italiaanse tandem had in ronde twee normaal gezien de tweede reekshoofden Bethanie Mattek-Sands en Lucie Safarova partij moeten geven, maar Errani is geblesseerd en zo mogen de Amerikaanse en de Tsjechische zonder te spelen naar de achtste finales.



Errani (WTA 53) gaf eerder vandaag geblesseerd op in haar duel in de tweede ronde van het enkelspel tegen Ekaterina Makarova (WTA 34), de Russische leidde toen met 6-2 en 3-2.