Serena stoomt onder goedkeurend oog verloofde door naar derde ronde

Door: redactie

19/01/17 - 11u55 Bron: Belga

Serena Williams (WTA 2) staat in de derde ronde van de Australian Open. © ap.

Serena Williams (WTA 2) staat in de derde ronde van de Australian Open. De 35-jarige Amerikaanse, het tweede reekshoofd en vorig jaar nog verliezend finaliste in Melbourne, was donderdag in de tweede ronde te sterk voor de Tsjechische Lucie Safarova (WTA 61). De setstanden waren 6-3 en 6-4.