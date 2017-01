Ook derde reekshoofd Radwanska mag koffers al pakken

Door: redactie

19/01/17 - 10u56 Bron: Belga

© epa.

Agnieszka Radwanska (WTA 3) heeft zich laten verrassen in de tweede ronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

De Poolse, de nummer drie op de wereldranglijst en het derde reekshoofd in Melbourne, was vandaag een maatje te klein voor de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni (WTA 79). Die haalde het met 6-3 en 6-2.



'Aga' Radwanska schopte het vorig jaar nog tot in de halve finales van de Australian Open. In ronde drie komt de 34-jarige Lucic-Baroni uit tegen de Française Alizé Cornet (WTA 43) of de Griekse Maria Sakkari (WTA 94).