Australian Open Wickmayer voorbij na exit in dubbelspel

Door: redactie

19/01/17 - 08u12 Bron: Belga

© belga.

De Open Australische tenniskampioenschappen zitten er helemaal op voor Yanina Wickmayer (WTA 60). Na haar nederlaag van dinsdag in de eerste ronde van het enkelspel tegen Lucie Safarova (WTA 61) verloor 'Wicky' vandaag ook haar eerste partij in het dubbeltoernooi van de Australian Open.

Samen met de Servische Jelena Jankovic was ze een maatje te klein voor de vijfde reekshoofden, de Zwitserse Martina Hingis en de Amerikaanse Coco Vandeweghe. Die haalden het na 1u07 met 6-3 en 6-4.



Eerder op de dag kon Elise Mertens zich wel plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel. Zij klopte samen met de Amerikaanse Louisa Chirico de Spaanse Lara Arruabarrena en de Roemeense Irina-Camelia Begu in twee sets (6-3, 6-4). In ronde twee wachten de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni en de Duitse Andrea Petkovic.



Eerder verzekerden ook Kirsten Flipkens en de Italiaanse Sara Errani zich van een ticket voor de tweede ronde, daarin botsen ze op de tweede reekshoofden Bethanie Mattek-Sands en Lucie Safarova.