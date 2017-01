Geen vuiltje aan de Australische lucht: Goffin in drie sets langs Stepanek

Door: redactie

19/01/17 - 07u33

David Goffin heeft in de tweede ronde van de Australian Open geen spaander heel gelaten van de 38-jarige Tsjech en kwalificatiespeler Radek Stepanek - ooit het nummer acht van de wereld. De 26-jarige Luikenaar, het elfde reekshoofd in Melbourne, haalde het vlot in drie sets: 6-4, 6-0 en 6-3. In de derde ronde staat Goffin voor een lastige klus. Dan kruist hij de degens met opslagkanon en recordman Ivo Karlovic.

From 3-3 in the first set it was a very composed performance from @David__Goffin who beats Radek Stepanek 6-4, 6-0, 6-3. Next: Ivo Karlovic? — Dewulf Filip (@GraveyardFilip) Thu Jan 19 00:00:00 MET 2017

Het was pas de tweede onderlinge confrontatie tussen de 26-jarige Luikenaar en de twaalf jaar oudere Tsjechische qualifier, in 2012 speelden ze tegen elkaar in de openingsronde van Roland Garros en ook toen haalde Goffin het (6-2, 4-6, 2-6, 6-4 en 6-2).



Vandaag liep het iets vlotter voor Goffin, die in de eerste ronde nog een zware vijfsetter nodig had gehad om de Amerikaanse tiener Reilly Opelka (ATP 207) te kloppen. In de derde ronde moet Goffin de baan op tegen het Kroatische opslagkanon Ivo Karlovic (ATP 21).



Nu versus opslagkanon Karlovic

Eerder deze week had Karlovic zich nog van zich doen spreken in Melbourne, in zijn openingsduel overleefde hij een marathonduel tegen de Argentijn Horacio Zeballos (ATP 69). De Kroaat won pas na 5 uur en 14 minuten met 6-7 (6/8), 3-6, 7-5, 6-2 en 22-20, hij sloeg liefst 75 aces.



Het wordt de eerste onderlinge confrontatie op het ATP-circuit tussen de 26-jarige Luikenaar en het elf jaar oudere Kroatische opslagkanon. Een week geleden kruisten beide spelers wel al de degens in de finale van de Kooyong Classic, een demonstratietoernooi ter voorbereiding op de Australian Open. In die finale, die door de regen tot een set werd herleid, haalde Belgiës beste tennisser het met 7-6 (7/2).



Twee Belgen in derde ronde

Met de kwalificatie van Goffin staan er nu twee landgenoten in de derde ronde in Melbourne, woensdag al verzekerde ook Steve Darcis (ATP 71) zich immers van een ticket voor de derde ronde. 'Shark' klopte de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 54) en ontmoet nu de Italiaan Andreas Seppi (ATP 89).



