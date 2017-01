Elise Mertens en Louisa Chirico vlot door in dubbel

Door: redactie

19/01/17

Elise Mertens © getty.

Australian Open De Belgische Elise Mertens heeft zich samen met de Amerikaanse Louisa Chirico geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op de Australian Open in het Australische Melbourne. Ze wonnen van de Spaanse Lara Arruabarrena en de Roemeense Irina-Camelia Begu in twee sets (6-3, 6-4). De wedstrijd duurde 1 uur en 12 minuten.

De 21-jarige Mertens neemt dit jaar enkel deel aan de Australian Open in het dubbelspel, omdat ze door haar succesvol parcours op het WTA-toernooi in Hobart niet kon deelnemen aan de kwalificaties in Melbourne. Dankzij haar verrassende toernooizege in Hobart steeg ze op de wereldranglijst 127 naar 82.



Mertens en de 20-jarige Chirico zullen het in de tweede ronde opnemen tegen de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni en de Duitse Andrea Petkovic. Zij wonnen hun eerste ronde tegen de Roemeense Monica Niculescu en de Amerikaanse Abigail Spears.



Vorig jaar won Mertens samen met onze landgenote An-Sophie Mestach het dubbelspel in het WTA-toernooi in Auckland.