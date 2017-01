Andy Murray ondanks enkelblessure vlot naar derde ronde

Door: redactie

Australian Open 's Werelds nummer één Andy Murray heeft zonder setverlies de derde ronde van de Australian Open bereikt. Het Schotse topreekshoofd nam in de tweede ronde in Melbourne in drie sets de maat van de Russische youngster Andrey Rublev (ATP 152), het werd 6-3, 6-0 en 6-2.

Voor Murray leek er lange tijd geen vuiltje aan de lucht, totdat hij bij een val in het begin van de derde set zijn rechterenkel bezeerde. 'Muzza' had zichtbaar last en liet zich even verzorgen, maar hij beet door en haalde het al bij al makkelijk van zijn pas 19-jarige opponent.



"Mijn enkel doet een beetje pijn, maar ik denk niet dat het erg is", verklaarde Murray na afloop. "Straks ga ik er zeker ijs op laten leggen, maar het valt wel mee."



Olympisch kampioen Murray stond al vijf keer in de finale van de Australian Open (2010, 2011, 2013, 2015 en 2016), maar kon de Happy Slam nog nooit winnen. In ronde drie botst hij op de Amerikaan Sam Querrey (ATP 32).