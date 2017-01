Darcis dolblij: "Mooie bekroning omdat ik al zo vaak van heel ver ben moeten terugkomen"

Door: redactie

Steve Darcis (ATP 71) heeft zich voor de eerste keer in zijn carrière voor de derde ronde van de Australian Open geplaatst en is daar uiteraard bijzonder blij mee. "Ik weet niet of ik nu nog van Australië ga houden, maar het is zeker dat dit veel deugd doet", aldus de Luikenaar, die in zijn vorige deelnames nooit de eerste ronde overleefde in Melbourne.

"Vooraf had ik de kansen tegen Schwartzman op 50-50 ingeschat", aldus Darcis. "Hij is een uitstekende speler met enkele mooie overwinningen op zijn palmares. Ik heb mijn kans gegrepen. Van in het begin geloofde ik erin, ik speelde sterk, varieerde ook goed en dat bracht hem in moeilijkheden. Met de wind was het niet makkelijk om op de lijn te blijven, maar ik vind dat ik het goed gedaan heb. Zoals eerder al gezegd, zie ik dat de voorbereiding loont en het is geen toeval dat ik hier zo goed speel ik Melbourne".



Voor de Luikenaar is het na Roland Garros 2011 pas de tweede keer dat hij de derde ronde op een grandslamtoernooi bereikt. "Dit is een mooie bekroning, omdat ik in mijn carrière al vaak van heel ver ben moeten terugkomen. Het is ook nog niet veel gebeurd dat ik zonder het minste pijntje in Australië aangekomen ben. Ik was klaar, ik was fit en ik voelde me goed en dat zie je op het terrein. Ik probeer er zo veel mogelijk van te genieten, want ik weet dat het snel kan keren."