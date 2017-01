Dan Evans kegelt zevende reekshoofd Cilic uit het toernooi

Door: redactie

Marin Cilic (ATP 7) is verrassend uitgeschakeld op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. De als zevende geplaatste Kroaat, in 2010 nog halvefinalist in Melbourne, liet zich in de tweede ronde verrassen door de Brit Daniel Evans (ATP 51). Die haalde het na bijna drie uur tennis met 3-6, 7-5, 6-3 en 6-3 en boekte zo misschien wel zijn mooiste zege uit zijn carrière.



In ronde drie mag Evans de baan op tegen het 27e reekshoofd, de Australische thuisspeler Bernard Tomic (ATP 27), of de Dominicaan Victor Estrella Burgos (ATP 103).