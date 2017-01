Goffin vannacht opnieuw in actie, Wickmayer en Mertens dubbelen

Door: redactie

18/01/17 - 10u21 Bron: Belga

© epa.

David Goffin (ATP 11) speelt vannacht zijn tweederondepartij op de Australian Open in Melbourne, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. De Belgische nummer één komt in de derde partij op Show Court drie in actie tegen de Tsjechische veteraan Radek Stepanek (ATP 102).

Met Yanina Wickmayer en Elise Mertens spelen donderdag ook twee landgenotes hun openingsduel in het dubbeltoernooi. 'Wicky', al uitgeschakeld in het enkelspel, mag samen met de Servische Jelena Jankovic in de derde partij op Court 13 de baan op tegen Martina Hingis en Coco Vandeweghe. Dat wordt geen makkelijke opdracht, de Zwitserse en de Amerikaanse zijn de vijfde reekshoofden Down Under.



Elise Mertens, vorig weekend nog erg knap eindlaureate in Hobart, speelt in Melbourne alleen maar het dubbeltoernooi. Donderdag staat ze samen met de Amerikaanse Louisa Chirico in de tweede partij op Court 5 tegenover de Spaanse Lara Arruabarrena en de Roemeense Irina-Camelia Begu.



Programma van vannacht (start om 01u Belgische tijd)

Court 3:

Océane Dodin (Fra) - Caroline Garcia (Fra/21)

Barbora Strycova (Tsj/16) - Andrea Petkovic (Dui)

Radek Stepanek (Tsj) - David Goffin (BEL/11)



Court 5 (tweede partij):

Lara Arruabarrena/Irina-Camelia Begu (Spa/Roe) - Louisa Chirico/Elise Mertens (VSt/BEL)



Court 13 (derde partij):

Jelena Jankovic/Yanina Wickmayer (Ser/BEL) - Martina Hingis/Coco Vandeweghe (Zwi/VSt/5)