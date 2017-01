Goffin is op zijn hoede voor veteraan Stepanek: "Hij heeft een geweldig balgevoel"

Door: redactie

David Goffin (ATP 11) probeert zich voor het tweede jaar op rij te plaatsen voor de derde ronde van de Australian Open. Het elfde reekshoofd mag in de derde partij op Show Court 3 de baan op tegen veteraan Radek Stepanek (ATP 102). De 38-jarige Tsjech komt uit de kwalificaties in Melbourne en is een niet te onderschatten speler volgens Goffin. "Het wordt niet makkelijk", aldus de Belgische nummer één. "Radek is heel ervaren en heeft een geweldig balgevoel".