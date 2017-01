Elise Mertens na gemiste kans: "Het dubbelspel is een mooie bonus"

Door: redactie

18/01/17 - 10u15 Bron: Belga

© getty.

Elise Mertens (WTA 82) speelt vannacht haar eerste wedstrijd uit haar carrière op de hoofdtabel van de Australian Open. De 21-jarige Leuvense, vorige week nog erg knap toernooiwinnares in Hobart, treedt samen met de Amerikaanse Louisa Chirico in de eerste ronde van het dubbelspel aan tegen de Spaans-Roemeense tandem Lara Arruabarrena/Irina-Camelia Begu.

"Ik ben heel gelukkig om hier in Melbourne te kunnen zijn", aldus Mertens. "Vorig jaar verloor ik hier in de kwalificaties van het enkelspel en kon ik niet meedoen in het dubbelspel en nu sta ik voor het eerst op de hoofdtabel. Uiteraard blijft het enkelspel het hoofddoel, maar ik zie dit als een mooie bonus. Het wordt een prachtige ervaring. Ik ga ook veel andere wedstrijden proberen mee te pikken, je kan altijd iets leren, zeker van grote speelsters."



Voor Mertens begon 2017 schitterend, met in Hobart zeges tegen onder andere Kristina Mladenovic (WTA 44), Kiki Bertens (WTA 22) en in de finale ook Monica Niculescu (WTA 32). "Ik begin het stilaan te beseffen, ik zie mijn naam op de 82e plaats op de WTA-ranking staan. Het is heel leuk om in de top-100 te staan. Ik had nooit durven dromen aan de eindzege in Hobart, die titel gaat mijn leven toch wat veranderen. Ik ga veel meer WTA-toernooien kunnen spelen én ook al Roland Garros. Dit jaar wilde ik de top-100 bereiken, nu wil ik daar blijven en wat plaatsjes winnen."