Argentijnse gravelbijter kan beresterke Darcis niets in de weg leggen

Steven Gijbels

18/01/17 - 08u50

Steve Darcis blijft uitstekend presteren op de Australian Open. Na Sam Groth moest ook Diego Schwartzman eraan geloven. De Argentijn, nochtans 17 plaatsen hoger op de wereldranglijst, buigde in vier sets het hoofd. Setstanden 6-3 6-3 2-6 6-4 na twee uur en 35 minuten. 'Shark' staat voor het eerst sinds 2011 (Roland Garros) nog eens in de derde ronde van een grandslamtoernooi. Daarin wacht de winnaar van het duel tussen Nick Kyrgios (ATP 13) en Andreas Seppi (ATP 89).

"Hij is een goede speler. Heeft vorig jaar nog David Goffin geklopt op de European Open in Antwerpen en kan op alle ondergronden uit de voeten. Hij heeft bovendien veel matchen gewonnen de laatste maanden. Het wordt interessant. Ik voel me goed, zeker met die eerste zegen in vijftien jaar (negen jaar, red) in de koffer", aldus Steve Darcis voor aanvang van zijn partij tegen Diego Schwartzman.



En toch bleek de taaie Argentijn uiteindelijk een minder harde noot om te kraken dan verwacht. Darcis speelde de eerste twee sets op een hoog niveau en deed Schwartzman veel pijn op diens opslag. Twee keer 6-3 was het gevolg en na iets meer dan een uur tennis al op een zucht van de derde ronde. In het derde bedrijf krabbelde Schwartzman recht. Hij forceerde een vroege break en wist zijn bonus na enkele moeilijke servicegames nu wel te behouden. Een nieuwe break bezegelde het lot van Darcis in de derde set, 2-6. Een klein tikje voor 'Shark' die in de vierde set zijn tweede kansje greep in het vijfde game en daarna bijzonder solide bleef. De Argentijn kon geen vuist meer maken en na meer dan twee en een half uur zat de wedstrijd erop.



Darcis bereikte zondagnacht voor het eerst op de Australian Open de tweede ronde en staat nu voor het eerst sinds 2011 (Roland Garros) nog eens in de derde ronde op een grandslamtoernooi. Zijn volgende opponent is wel niet de eerste de beste, want naar alle waarschijnlijkheid wordt enfant terrible Nick Kyrgios (ATP 13) zijn tegenstander. De Australische held won zopas de eerste set tegen Andreas Seppi met 6-1.