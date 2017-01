Zwitsers Federer en Wawrinka foutloos naar derde ronde

Door: redactie

18/01/17

© afp.

Roger Federer (ATP 17) en Stan Wawrinka (ATP 4) hebben zich in Melbourne zonder setverlies geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open.

Viervoudig winnaar Federer, pas het zeventiende reekshoofd Down Under, rekende met 7-5, 6-3 en 7-6 (7/3) af met de Amerikaan Noah Rubin (ATP 200). De als vierde geplaatste Wawrinka, die maandag nog vijf sets nodig had gehad om de eerste ronde te overleven, klopte de Amerikaan Steve Johnson (ATP 30) met 6-3, 6-4 en 6-4.



Federer won de Australian Open in 2004, 2006, 2007 en 2010 en schopte het daarnaast ook zevenmaal tot in de halve finales Down Under. Wawrinka pakte in 2014 de eindzege in Melbourne en bereikte een jaar later de halve eindstrijd. In de derde ronde botst Federer op het Tsjechische tiende reekshoofd Tomas Berdych (ATP 10), Wawrinka ontmoet de Italiaan Paolo Lorenzi (ATP 43) of de Serviër Viktor Troicki (ATP 35).