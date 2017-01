Flipkens en Errani bereiken tweede ronde dubbelspel

Door: redactie

Kirsten Flipkens heeft zich op de Australian Open in Melbourne samen met Sara Errani geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel. De Belgisch-Italiaanse tandem was in de eerste ronde te sterk voor de Australische Daria Gavrilova en de Russin Daria Kasatkina, het werd 6-2 en 6-4 na 1 uur en 25 minuten.